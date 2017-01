Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Brand auf einer Diele

Am 03. Januar 2017 geriet gegen 18.58 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache das Mobiliar auf einer Diele in der Moorstraße in Goldenstedt in Brand. Bei der Diele handelt es sich um ein etwa sieben Mal sechs Meter großes Gebäude in Massivbauweise, das an ein Wohnhaus angrenzt. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro.

Bakum - Sachbeschädigung

Von Donnerstag, 29. Dezember 2016, 10.00 Uhr, bis Dienstag, 03. Januar 2017, 12:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Spreeweg 2, auf das Grundstück eines Wohnhauses und rissen eine Satelitenanlage von der Wand. Weiterhin wurde eine Gartenliege beschädigt und gegen das Garagentor getreten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Damme - Sachbeschädigungen an Pkw

Am Dienstag, 03. Januar 2017, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 22.45 Uhr, zerstachen unbekannte Täter in Damme, Gerstenkamp, zwei Reifen eines Pkw Mazda sowie zwei Reifen eines Pkw Audi A4. Beide Fahrzeuge waren auf dem Innenhof eines Mehrparteienhauses abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 03. Januar 2017, 19.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese wurde dem 20-jährigen in Polen entzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

