POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am 03. Januar 2017 befuhr ein 47-jähriger Friesoyther mit seinem Sprinter die Straße Neuland in Friesoythe, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen (NACHTRAGSMELDUNG)

Am 03. Januar 2017 kam es gegen 15.35 Uhr auf der B 401 in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. (Es wurde bereits berichtet) Ein 30-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Pkw die B 401 aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Papenburg. Hier geriet der Saterländer aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Delmenhorster, der ebenfalls mit einem Pkw unter-wegs war. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 66-jährige Delmenhorsterin, Beifahrerin des 69-Jährigen, wurden schwer verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn musste zu Bergungszwecken und weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren voll gesperrt werden. Diverse Rettungskräfte und auch die frei-willige Feuerwehr aus Friesoythe waren vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

Scharrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 03. Januar 2017 kam es gegen 23.45 Uhr in Scharrel, Scharreler Damm, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Barßelerin leicht verletzt wurde. Die 22-Jährige bremste, um einen Zusammenstoß mit einem Reh zu vermeiden und versuchte auch auszuweichen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßenseitengraben. Dabei verletzte sich die Barßelerin schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell