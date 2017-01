Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Bereits am 31. Dezember 2016 war es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.40 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Pingel Anton in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Öffnen einer Pkw-Tür den Pkw Mercedes eines 41-jährigen Cloppenburgers. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Einbruch in Supermarkt

Am 03. Januar 2017, 22.55 Uhr, warfen unbekannte Täter mittels eines Pflastersteins ein Loch in die Fensterscheibe eines Supermarktes an der Lange Straße in Essen. Bislang wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter kein Diebesgut erlangten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Altkleidercontainers

Am 03. Januar 2017 geriet gegen 16.16 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Cloppenburg, Dümmerstraße, ein Altkleidercontainer in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am 04. Januar 2017 befuhr ein 49-jähriger Cloppenburger gegen 04.05 Uhr mit seinem Fahrrad die Fontanestraße in Cloppenburg, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er war nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Pkw aus dem Verkehr gezogen

Am 03. Januar 2017 beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 08.30 Uhr auf der B 68 in Cloppenburg einen Pkw zu kontrollieren, der offensichtlich diverse Mängel aufwies. Zunächst versuchte sich der 21-jährige Essener der Kontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Wenig später konnte er jedoch in einer Wohnsiedlung angetroffen werden. Im Rahmen der dann folgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass auch der TÜV Nord den Pkw bereits als verkehrsunsicher eingestuft hatte. Die amtlichen Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lindern - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 03. Januar 2017 beriet ein 25-jähriger Löninger gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache Ausgangs einer Rechtskurve an der Peheimer Straße in Lindern nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen Baum, ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Der Löninger wurde hierbei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

