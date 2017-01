POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis (Aktuell)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am 03.01.17, gg. 15.37 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B401 in Ahrensdorf. Hier befuhr ein 30jähriger Saterländer mit seinem Pkw die B401 in Rtg. Papenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 69jährigen Delmenhorster frontal zusammen. Hierdurch wurden 3 Personen schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totelschaden. Die B401 musste für Reinigungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

