Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht vom 02. Januar 2017, 18.30 Uhr, bis zum 03. Januar 2017, 04.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einer Backstube an der Großen Straße in Neuenkirchen-Vörden auf und gelangten so in das Innere der Bäckerei. Dort wurde ein Tresor aufgehebelt und weitere Räume durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist jedoch derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

