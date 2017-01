Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit vom 28. September 2016, 12.30 Uhr, bis zum 28. Dezember 2016, 12.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Campingwagen ein, der auf dem Campingplatz Im Katzenberg in Garrel stand. Entwendet wurde ein Fernseher. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474/310) entgegen.

