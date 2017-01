POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht/ Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 02. Januar 2017, 18.18 Uhr, befuhr eine 46-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Füchteler Straße in Vechta in Richtung Botenkamp. Vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung (2,36 Promille) kam sie leicht nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem dort abgestellten Pkw Volvo XC 60. Ein Zeuge beobachtete, wie die 46-Jährige nach kurzem Zurücksetzen ihres Pkw die Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

