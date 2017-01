POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Integration durch Aufklärung - Projekt zwischen Volkhochschule und Polizei

In einem Gemeinschaftsprojekt zwischen der Volkshochschule und der Polizei sollen Menschen, die aus dem Europäischen Ausland (Rumänen, Bulgaren, Polen, Litauern usw.) nach Deutschland und insbesondere zu uns nach Cloppenburg gekommen sind, um hier in Schlachthöfen, und/oder auf Plantagen zu arbeiten, betreut und informiert werden. Dieses Projekt soll nicht die Flüchtlinge ansprechen, die bereits von einigen Programmen aufgefangen werden, sondern die Menschen, die schon seit vielen Jahren in unserer Region leben und arbeiten. Sie leben zum Teil in ärmlichen Verhältnissen und kennen häufig weder unsere Sprache noch die Gesetze.

Mit dem Polizeikommissar Wadim Sartison hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta einen Kollegen mit Migrationshintergrund, der selbst vor vielen Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen ist und viele dieser Sachen selber erlebt hat. Er spricht deren Sprache und wird diesen Menschen in Unterrichtseinheiten Werte und Normen unseres Landes näherbringen sowie über Rechte und Pflichten informieren.

In einem Pressegespräch möchten Ihnen die Polizei und die Volkshochschule das Projekt "Integration durch Aufklärung" und Herrn Sartison vorstellen.

Hierzu laden wir alle interessierten Medien- und Pressevertreter am 12. Januar 2017 um 13.30 Uhr, Eisenbahnweg 9, 49661 Cloppenburg, ein.

Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 04471/1860104 oder unter der E-Mail-Adresse presse-stelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de wird bis zum 10. Januar 2017 gebeten.

