Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 02. Januar 2017 auf den 03. Januar 2017, 19.30 Uhr bis 09.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Toyota Yaris, der im Winkel in Löningen geparkt war. Der Pkw wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell