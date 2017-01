Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Brand einer Getreidemühle

Am 02. Janauar 2017 kam es gegen 18.45 Uhr zu einem kleineren Brand im Keller einer Getreidemühle in Steinfeld, Lehmder Straße. Vermutlich ließ der Antrieb für den Motor derart heiß, dass das Gummiband mit sog. Becherwerkes entzündete. Dank rechtzeitiger Ablöscharbeiten konnte ein höherer Sachschaden verhindert werden. Die genaue Schadenshöhe ist jedoch derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 02. Januar 2017, in Steinfeld entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Gegen 09.15 Uhr befuhr eine 48-Jährige aus Lohne die Dinklager Straße von Dinklage in Richtung Steinfeld und geriet auf Grund stellenweiser Straßenglätte ins Schleudern. Sie kam zunächst nach rechts ab, überfuhr einen Leitpfahl, schleuderte wieder nach links quer über die Fahrbahn und kam in einem tief liegenden Graben zwischen zwei Bäumen zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Freitag, 30. Dezember 2016 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.52 Uhr in Visbek, Ludwig-Erhard-Straße, in ein Einfamilienhaus ein. Zunächst wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln, wobei die lediglich die äußere Scheibe beschädigt wurde. Anschließend hebelten die Täter eine Terrassentür auf und betraten so das Wohnhaus. Hier wurden sie durch Bewohner des Hauses gestört. Das Einfamilienhaus wurde ohne Diebesgut verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) oder die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

