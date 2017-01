Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Brand eines Wohnwagens

Am 01. Januar 2017 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 06.30 Uhr in Cloppenburg, Eisvogelweg, ein Wohnwagen, der unter einem Carport stand, in Brand. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus kam es nicht, da der Wohnwagen durch den Geschädigten aus dem Carport geschoben werden konnte. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes soll sich im Siedlungsgebiet um den Eisvogelweg eine Personengruppe aufgehalten haben. Wer kann Angaben zu dieser Gruppe machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell