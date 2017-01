POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Brand eines Golf Buggys

Am 01. Januar 2017 geriet in der Zeit von 02.00 Uhr bis 08.00 Uhr ein auf dem Betriebsgelände eines Tier- und Freizeitparks, Über dem Worberg, Friesoythe, abgestellter Golf Buggy in Brand. Das Fahrzeug wurde hierbei vollständig zerstört. Ein weiteres Fahrzeug sowie diverse Gerätschaften wurden ebenfalls bei dem Brand zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 30. Dezember 2016 kam es in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.55 Uhr auf dem Parkplatz des Famila Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw VW Polo einer 27-jährigen Oldenburgerin. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

