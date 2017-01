Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 31. Dezember 2016, 20.00 Uhr, bis zum 01. Januar 2017, 06.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus Am Galgenmoor in Cloppenburg ein. Es wurden Schränke durchwühlt und ein halber Karton Katzenfutter entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 31. Dezember 2016, 13.00 Uhr, bis zum 01. Januar 2017, 10.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Zum Strand in Garrel geparkten Pkw Renault Twingo eines 52-jährigen Garrelers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474/310) entgegen.

Cappeln - Trunkenheit im Verkehr

Am 02. Januar 2017 befuhr ein 47-jähriger Cappelner gegen 23.40 Uhr die Tenstedter Straße in Cappeln, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem bestand für den geführten Pkw kein Versicherungsschutz mehr, so dass die amtlichen Kennzeichen sichergestellt wurden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 30. Dezember 2016, 20.00 Uhr, bis zum 31. Dezember 2017, 09.30 Uhr, prallte ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Jägerzaun an der Görlitzer Straße in Garrel. Hierbei wurden zwei Zaunelemente sowie ein Zaunpfosten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474/310) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 02. Januar 2017 kam es in der Zeit von 07.50 Uhr bis 13.20 Uhr in Lastrup, Kreuzkamp, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Einparken in eine Parkbucht gegen den geparkten Pkw Ford Focus einer 25-jährigen Löningerin. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472-8429) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 02. Januar 2017 befuhr ein 26-jähriger Löninger gegen 18.30 Uhr mit seinem Kleintransporter den Europaring in Richtung Bremer Straße. Hier beabsichtigte er die Straße Mühlbachtal geradeaus zu überqueren, um seine Fahrt auf der Bremer Straße fortzusetzen. Hierbei übersah der Löninger die von links kommende vorfahrtberechtigte 26-Jährige aus Westerstede. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Westerstederin sowie deren 18-jähriger Beifahrer, Lastruper, leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17000 Euro.

