Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Kriminaloberkommissar Jochen Hainke in den Ruhestand verabschiedet

Am Abend des 30. Dezember 2016, wurde Kriminaloberkommissar Joachim Hainke, der von seinen Kollegen "Jochen" genannt wird, mit Wirkung zum 01. Januar 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bekam Hainke im Beisein seiner Kollegen des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) vom Leiter des ZDK, Kriminalrat Josef Schade, seine "Entlassungsurkunde" überreicht. Der in Schlesien geborene Jochen Hainke trat am 01. Februar 1978 in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen als Polizeiwachtmeister ein und absolvierte seine Ausbildung in Bad Iburg. Nach der Ausbildung fand er zunächst Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Oldenburg. Im Anschluss war er für drei Jahre und fünf Monate als Ausbilder bei der Polizeischule in Huntlosen tätig. Von 1983 bis 2003 war Jochen Hainke im Einsatz- und Streifendienst eingesetzt. Zunächst für etwas über sieben Jahre bei der Polizeistation Großenkneten/Ahlhorn und anschließend bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Vom 01. Oktober 2003 bis heute war er als Sachbearbeiter beim Zentralen Kriminaldienst in der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta tätig. Hier übernahm Jochen Hainke insbesondere die Aufgaben im Bereich Erkennungsdienst / Kriminaltechnik. Jochen Hainke wohnt in Cloppenburg, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

