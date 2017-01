Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Brand

Am 02. Januar 2017 geriet gegen 10.00 Uhr in Emstek, Wilhelm-Bunsen-Straße, ein Plastikmüllcontainer in Brand. Das Feuer konnte auf die Außenwand eines Fleischverarbeitungsbetriebes übergreifen. Verletzt wurde jedoch niemand. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Feuerwehrleuten vor Ort war, gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Ursachenermittlung dauert an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell