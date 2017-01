Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Am 01. Januar 2017 warfen unbekannte Täter in der Zeit von 00.30 Uhr bis 03.00 Uhr einen Feuerwerkskörper gegen einen Pkw VW Lupo, der am Evers Berg in Lohne geparkt war. Hierdurch zerplatzte die Heckscheibe des Pkw. Zwei weitere Feuerwerkskörper wurden in das Innere des Pkw geworfen, so dass die Sitze ebenfalls beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

