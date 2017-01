Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Polizeioberkommissar Aloys Tönnies in den Ruhestand verabschiedet

Am 30. Dezember 2016, wurde Polizeioberkommissar Aloys Tönnies mit Wirkung zum 01. Januar 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bekam Tönnies im Beisein seiner Kollegen durch den Leiter des Polizeikommissariats Vechta, Herrn Polizeioberrat Hendrik Vieth, seine "Entlassungsurkunde" überreicht. Aloys Tönnies trat am 05. April 1972 in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen ein. Nach über 44 Jahren Dienstzeit bedankte sich Hendrik Vieth bei seinem Kollegen, der in den vergangenen Jahren im Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Vechta tätig war, und wünschte dem frisch gebackenen Pensionär alles Gute für die Zukunft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell