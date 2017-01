POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Gehlenberg - Brand (Nachtragsmeldung)

Wie bereits mitgeteilt, kam es am heutigen Tag in Gehlenberg zum Brand einer etwa 10 mal 20 Meter großen Lagerhalle in Gehlenberg, Alte Moorstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in einem eingemauerten Holzvergaser aus. In der Lagerhalle befanden sich Werkzeuge und zwei Kleintransporter. Die Klein-transporter blieben unbeschädigt. Die freiwilligen Feuerwehren Gehlenberg und Saterland waren mit fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45000 Euro.

