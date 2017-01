Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Von Samstag, 31. Dezember 2016, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 01. Januar 2017, 22.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Stukenborger Straße, den Scheibenwischer und die Windschutzscheibe eines Pkw der Marke VW-Polo. Das Fahrzeug war auf dem Parkstreifen vor einem Wohnhaus abgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 31. Dezember 2016, 09.40 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Bakum mit einem Pkw die Oyther Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Von Mittwoch, 28. Dezember 2016, 11.00 Uhr, bis Donnerstag, 29. Dezember 2016, 10.30 Uhr, stellte eine 37-Jährige aus Lohne einen Schaden an ihrem Pkw BMW M1 fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Mutmaßlicher Unfallort war der Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes in der Lindenstraße in Lohne. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 01. Januar 2017, 11.10 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Osnabrück mit seinem Pkw die Overbergstraße in Vechta in Richtung "Kuhmarkt". An der dortigen Einmündung übersah er einen Kran-kenwagen, welcher die Straße "Kuhmarkt" in Richtung Oldenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 23-jährige Fahrer, Garreler, und der 30-jährige Beifahrer, Bramscher, leichte Verletzungen erlitten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. Dezember 2016, auf den 31. Dezember 2016, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Renault, der an der Stegemannstraße in Lohne geparkt war. Die Heckscheibe wurde durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am 01. Januar 2017 zerkratzten unbekannte Täter in der Zeit von 03.00 Uhr bis 11.15 Uhr, einen an der Brandstraße in Lohne geparkten Pkw VW Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell