POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Lohne

Lohne: Tatverdächtiger soll Opfer im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt haben - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein 33 Jahre alter Mann, der in Lohne wohnt, steht in Verdacht, am 31. Dezember 2016, gegen 17.56 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lohne einen 46-jährigen Lohner lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige konnte zunächst fußläufig flüchten, wurde aber wenig später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht Vechta am 01. Januar 2016 Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Der Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo dieser sich weiterhin befindet.

Weitere Details zu den Ermittlungen können derzeit nicht bekannt gegeben werden, um das schwebende Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden.

