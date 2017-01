POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis ( AKTUELL )

Cloppenburg/Vechta (ots) - Gehlenberg - Brand einer Halle (aktuell)

Am 02. Januar 2017 kam es aus bislang ungeklärter Ursache in Friesoythe/Gehlenberg, Alte Moorstraße, zum Brand einer Halle (10x20m). Aktuell steht die Halle im Vollbrand. Löscharbeiten dauern an. Weiteres noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

