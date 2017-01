POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl eines Briefkastens

Am 01. Januar 2017 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 01.00 Uhr bis 10.00 Uhr in Friesoythe, Zedernstraße, einen an einem Wohnhaus angebrachten Briefkasten. Bei dem Briefkasten handelte es sich um einen amerikanischen Briefkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Barßel - Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 31. Dezember 2016, 12.00 Uhr, bis zum 01. Januar 2017, 05.31 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Barßel ein. Entwendet wurde allerdings nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell