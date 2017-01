POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Sachbeschädigungen, Streifenwagen beschädigt

Die Polizei hat gegen einen 30-Jährigen aus Dinklage ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann steht in Verdacht, an Silvester gegen 17.50 Uhr in Dinklage, Bahnhofstraße, einen sprengstoffhaltigen Böller auf das Dach eines Streifenwagens geworfen zu haben. Der Böller explodierte am Dach des Streifen-wagens und richtete hier sehr hohen Schaden an. Ferner wurden durch einen Böller mit hoher Explosi-onskraft mehrere Scheiben des Dinklager Rathauses beschädigte. In diesem Fall stehen zwei 21- und 22-Jährige aus Dinklage in Tatverdacht. Im Rahmen einer Zusammenkunft von ca. 400 Personen am späten Silvesternachmittag auf dem Dinklager Marktplatz hat die Polizei einige Personen kontrolliert. Dabei wurden mehreren Knallkörper der Kategorie F3 (sogenannte "Polenböller") sichergestellt. Zudem haben auch Minderjährige illegal Feuerwerkskörper mitgeführt. Die Knallkörper und Feuerwerkskörper wurden sichergestellt. Zu den Sachbeschädigungen, die verübt wurden, kommen auf die Verursacher noch zivilrechtliche Ansprüche hinzu.

