Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 30. Dezember 2016, 15.00 Uhr, bis zum 31. Dezember 2016, 14.10 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster zur Küche eines leerstehenden Wohnhauses am Birkenweg in Löningen auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Lastrup - Brand einer Scheune

Am 31. Dezember 2016 geriet gegen 20.00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Scheune in Lastrup, Himmelriek, in Brand. Diese wurde vollständig zerstört. Die freiwilligen Feuerwehren Molbergen und Lastrup waren mit sieben Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472-8429) entgegen.

Lindern - Brand

Am 31. Dezember 2016 kam es in Lindern, Werlter Straße, bei einem Supermarkt zu einem Brand. Unterhalb eines Abdaches der Warenannahme gereit ein Aschenbecher und eine nebenstehende Palette mit in Kunststofffolie eingeschweißte Metallregalböden in Brand. Durch die Hitze schmolzen Teile der Kunststoffverkleidung des Daches. Als Brandursache könnte eine glimmende Zigarette in Betracht kommen. Die Ursachenermittlung dauert an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am 01. Januar 2017 kam es gegen 13.20 Uhr auf der Cloppenburger Straße in Essen zu einem Verkehrsunfall, bei dem alle Beteiligten leicht verletzt wurden. Ein 30-jähriger Molberger befuhr die Cloppenburger Straße (B 68) aus Richtung Quakenbrück kommend in Richtung Cloppenburg. Ein 26-jähriger Bremer befuhr zeitgleich die Beverner Straße (L 834) von Essen in Richtung Bevern. In Höhe der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Molberger, der Bremer sowie dessen beiden Beifahrerinnen (beide ebenfalls aus Bremen; eine 32 Jahre alt, Alter der zweiten Beifahrerin derzeit unbekannt) wurden leicht verletzt. Nach Angaben aller Unfallbeteiligten habe die Ampelanlage für alle Grünlicht gezeigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell