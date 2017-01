POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 01.01.2017, um 04:35 Uhr, befuhr eine 61-jährige Löningerin mit ihrem PKW die Straße Im Winkel, in Löningen, obwohl sie unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Ihr Atemalkoholgehalt betrug 1,76 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Löningen - Körperverletzung -

Am 01.01.2017, um 02:40 Uhr, kam es in Löningen, Angelbecker Straße, in einer dortigen Discothek zu einer Körperverletzung. Ein 32-jähriger aus Löningen randalierte zunächst vor einerDiscothek. Als er anschließend in die Discothek wollte, wurde ihm der Zutritt verweigert. Es kam zu einer Schubserei in deren Verlauf der alkoholisierte Löninger einen Schlag gegen den Kopf von einem 31-jährigen aus Geestland bekommen hat. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Löningen zugeführt.

