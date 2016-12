POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Körperverletzung -

Am 31.12.2016, um 03:00 Uhr, kam es in Cloppenburg, Industriezubringer, auf dem Parkplatz einer dortigen Discothek, zu einer Körperverletzung bei der eine Person leicht verletzt wurde. Nach einer verbalen Auseinandersetzung versetzte der Täter dem Opfer eine Kopfnuss auf die Nase. Das Opfer wurde dadurch leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Ein Tatverdächtiger konnte noch in der Nacht durch die Polizei ermittelt werden.

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus -

In der Zeit vom 29.11.2016 bis 31.12.2016 kam es in Cloppenburg, Prozessionsweg, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in das Haus. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zum Diebesgut kann derzeit nichts gesagt werden.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 31.12.2016, um 00:55 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Schubertstraße in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Der Atemalkoholgehalt betrug 0,59 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht -

In der Nacht vom 29.12.2016 auf den 30.12.2016 kam es in Cloppenburg, Taubenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 20-jährigen Cloppenburgers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Garrel - Einbruch in Wohnhaus -

Am 31.12.2016, um 03:10 Uhr, kam es in Garrel, Zur Schlagge, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein unbekannter Täter hebelte die Terrassentür auf und gelangte so in das Haus. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Bewohner des Hauese wurden dabei geweckt. Der Täter flüchtete unerkannt. Eine sofortige Fahndung, mit Unterstützung eines Polizeihundes, führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Essen (Oldb.) - Sachbeschädigung -

Bereits in der Nacht vom 26.12.2016 auf den 27.12.2016 kam es in Essen (Oldb.), Lange Straße, zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einem Holzzaun. Durch unbekannten Täter wurden die Worte "BITTE KEINE PRESSE" an einen Sichtschutzzaun aus Holz aufgesprüht. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Essen (Oldb.) (05434/3955) in Verbindung zu setzen.

Lastrup - 2 Glätteunfall -

Am 30.12.2016, um 13:50 Uhr, kam es in Lastrup, Vlämische Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 18-jährige Löningerin kam aufgrund überfrierener Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1100 Euro. Die Löningerin verletzte sich leicht.

Um 19:45 Uhr, kam es an der genannten Örtlichkeit zu einem weiteren Glätteunfall. Eine 22-jährige Löningerin kam aufgrund überfrierener Nässe nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Leitpfahl. Es enstand geringer Sachschaden.

