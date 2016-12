POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Einbruch in PKW

Zu einem Einbruch in einen PKW kam es am Wiesenweg in Dinklage. Auf unbekannte Art und Weise öffneten die Täter vom 29. Dezember 2016, 19.00 Uhr, bis zum 30. Dezember 2016, 12.00 Uhr, einen Audi A4 und entwendeten ein Navigationsgerät sowie eine Handtasche. Der PKW befand sich auf einem Privatgrundstück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

