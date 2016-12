POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Zu einem Einbruch in einen Handyshop kam es in der "Lange Straße" in Cloppenburg. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 30. Dezember 2016. Unbekannte warfen die Schaufensterscheibe ein und entwendeten mehrere Mobiltelefone. Der Wert der Telefone ist zurzeit nicht bekannt. Der verursachte Schaden am Gebäude beträgt jedoch rund 600 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell