Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Sachbeschädigung an KFZ

Am Donnerstag, 08. Dezember 2016 und am Donnerstag, 22. Dezember 2016, jeweils in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr drehten unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Pastor-Albers-Weg in Goldenstedt eine Spax-Schraube in einen Reifen eines Opel Corsa. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04446-2680) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 29. Dezember 2016 zwischen 10.20 Uhr und 11.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor der Kirche in Lohne, am Rixheimer Platz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher fuhr vermutlich mit seinem PKW gegen den PKW des Geschädigten und flüchtete dann von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Einbruch in PKW

Auf ungeklärte Art und Weise verschaffte sich ein Unbekannter in Lohne Zutritt zu einem VW Golf in der Straße "An der Heide" und entwendete anschließend ein Navigationsgerät sowie ein Mobiltelefon. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Dinklage - Polizei stellt Feuerwerk sicher

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung stellte die Polizei am 29. Dezember 2016 mehrere Kartons Feuerwerk sicher. Der Tatverdächtige lagerte die explosiven Gegenstände in seinem PKW sowie einer privaten Garage in Dinklage, um damit Handel zu betreiben. Dem 44-jährigen Tatverdächtigen droht nun ein Strafverfahren.

