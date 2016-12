POL-CLP: ressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl aus Kastenwagen

Unbekannte entwendeten in der Max-Planck-Straße in Cloppenburg in dem Zeitraum vom 19. Dezember 2016 bis zum 29. Dezember 2016 vier Winterräder von der Ladefläche eines Fiat Doblo. Die Täter nahmen zudem die Kennzeichen CLP-BO 132 sowie Dokumente aus dem Fahrzeug an sich. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

