Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 29. Dezember 2016 kam es gegen 15.00 Uhr in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 28-jähriger Steinfelder, ein 54-jähriger Steinfelder und ein 20-jähriger Dinklager befuhren in genannter Reihenfolge die Handorfer Straße in Richtung Steinfeld. In Höhe des Tannenweges mussten die beiden Steinfelder verkehrsbedingt warten. Dies erkannte der Dinklager zu spät und fuhr auf dem vor ihm wartenden Pkw auf. Dieser wurde wiederum auf den davor wartenden Pkw aufgeschoben. Der 54-jährige Steinfelder wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, da seine Rückenlehne im Pkw durch den Zusammenstoß durchbrach. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Außerdem war die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld mit drei Fahrzeugen vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

