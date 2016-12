Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Diebstahl eines E-Bikes

Am 28. Dezember 2016 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.00 Uhr ein am Fahrradstand des Aldi-Marktes in Molbergen, Alter Schützenplatz, abgestelltes E-Bike. Das E-Bike des Herstellers Prophete war ordnungsgemäß verschlossen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Dezember 2016 kam es auf dem Parkplatz vor dem Parkhotel in Cloppenburg, Burgstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Pkw Opel Corsa wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell