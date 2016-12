POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Bereits am Freitag, 23. Dezember 2016, wurde in Sedelsberg, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 22.00 Uhr, ein Pkw VW Polo, der auf dem Parkplatz eines Friseursalons an der Hauptstraße abgestellt war, bei einem Parkplatzunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden am VW Polo wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Garage

In der Zeit Nacht zu Montag, 26. Dezember 2016, ereignete sich in Friesoythe ein Diebstahl aus einer Garage an der Schwaneburger Straße. Es wurden Elektrowerkzeuge entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. In unmittelbarer Tatortnähe waren einer Zeugin zwei männliche Personen aufgefallen, die sich auf mehreren Hauseinfahrten aufhielten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell