Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruch in Pfarrheim

In der Zeit vom 25. Dezember 201, 13.00 Uhr, bis zum 28. Dezember 2016, 20.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Kellerfenster zu einem Pfarrheim in Molbergen, Kirchplatz, ein. Im Inneren wurden sämtliche Schränke aufgebrochen. Entwendet wurden ein Laptop, ein Beamer und eine Festplatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. Dezember 2016 kam es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.45 Uhr in Cloppenburg, Soestenstraße, auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf eines 58-jährigen Emstekers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 28. Dezember 2016 fuhr ein 32-jähriger Höltinghauser gegen 18.11 Uhr rückwärts aus einer Parklücke an der Halener Straße und übersah hierbei eine 85-jährige Halerin die sich fußläufig hinter dem Pkw der 32-Jährigen befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 85-Jährige leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell