POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Wohnungseinbruch

In der Nacht von Dienstag, 27. Dezember 2016, 17.00 Uhr, auf Mittwoch, 28. Dezember 2016, 08.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Wohnhaus an der Parkstraße in Bösel auf und dursuchten anschließend das gesamte Wohnhaus nach Diebesgut. Es wurde eine Schmuckkassette entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Ramsloh - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Donnerstag, 22. Dezember 2016, 21.00 Uhr, auf Freitag 23. Dezember 2016, 07.00 Uhr, wurde der an der Hauptstraße in Ramsloh geparkte Pkw, Daimler Chrysler, einer 25-jährigen Sa-terländerin beschädigt. Unbekannte Täter traten den rechten Außenspiegel ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 210 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell