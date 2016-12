Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Einbruch

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 22. Dezember 2016, 18.00 Uhr, und 27. Dezember 2016, 14.00 Uhr, in Steinfeld, Honkomper Weg, in die Räume einer Tischlerei ein. Innerhalb der Tischlerei öffneten die Täter gewaltsam eine weitere Tür und entwendeten zwei Festplatten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - In Gaststätte eingedrungen

Unbekannte Täter warfen in der Nacht auf den 25. Dezember 2016 in Lohne, Lindenstraße, an einer Gaststätte eine Scheibe ein und gelangten so in die Räume der Gaststätte. Offenbar wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Einbrüche

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag (26. Dezember 2016) und Dienstagnachmittag (27. Dezember 2016) in Dinklage, Christoph-Bernhard-Straße, in zwei Wohnhäuser ein. Die Einbrecher durchsuchten in den Wohnhäusern die Räumlichkeiten und Schränke und konnten dabei offenbar Schmuckgegenstände stehlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Ford Transit aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 22. Dezember 2016, 17.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr, in Dinklage, Wilder Pool, einen Ford Transit auf und entwendeten daraus Werkzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Kartoffeln und Eiern

Am 26. Dezember 2016 entwendete ein unbekannter Täter gegen 12.40 Uhr von einem Selbstbedienungsladen in Vechta, Im Kühl, Kartoffeln und Eier im Wert von 55,50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Werkzeugen

In der Zeit vom 10. Dezember 2016, 00.00 Uhr, bis zum 24. Dezember 2016, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Stallgebäude in Neuenkirchen-Vörden, Campemoor, diverse Stihl-Motorgeräte (Heckenschere, Laubsauger, Anbausense, Kettensäge). Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - versuchter Diebstahl aus Wohnung

Am 27. Dezember 2016 gelangte ein unbekannter Täter in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.20 Uhr durch eine nicht verschlossene Seitentür in ein Wohnhaus an der Erich-Köhler-Straße in Vechta. Es wurden zwei Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Als der Unbekannte jedoch durch die Anwohner gestört wurde, flüchtete dieser ohne Beute über ein Nachbargrundstück. Ein mitgeführtes Fahrrad wurde zurückgelassen. Dieses wurde sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

