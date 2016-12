POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, dem 27. Dezember 2016, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Moorstraße in Friesoythe zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den Außenspiegel eines in Richtung Kirche geparkten Pkw Renault Twingo. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/9316-115 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Garage

In der Zeit vom 25. Dezember 2016, 10.00 Uhr, bis zum 27. Dezember 2016, 15.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Garage an der Schwaneburger Straße in Friesoythe. Aus der Garage wurde diverses Werkzeug, wie eine Kettensäge und ein Kantenschneider (beides GÜDE) sowie eine Tischkreissäge und eine Akkuheckenschere (beides Makita), entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Saterland/Sedelsberg - Quadfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 27. Dezember 2016 befuhr ein 67-jähriger Friesoyther gegen 14.24 Uhr mit seinem Quad die Hauptstraße in Sedelsberg. Hier wollte er nach links in die Koloniestraße abbiegen und übersah hierbei den 27-jährigen Saterländer, der mit seinem Unimog entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Der Friesoyther wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

