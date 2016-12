Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von Eisenketten

In der Nacht von Montag, 26. Dezember 2016, 20.00 Uhr, auf Dienstag, 27. Dezember 2016, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von der Ladefläche eines Aufliegers, der in Cloppenburg, Industriezu-bringer, geparkt war, zwei Eisenketten sowie einen Eisenspanner im Wert von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Brand eines Belüftungsgerätes

Am 27. Dezember 2016 geriet gegen 23.30 Uhr in Löningen, Bernhard-Remmers-Straße, bei einer Firma das Belüftungsgerät in Brand. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Der Brand konnte ohne Gebäudeschaden gelöscht werden.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 27. Dezember 2016 befuhr ein 21-jähriger Cloppenburger gegen 23.45 Uhr mit seinem Pkw die Weichselstraße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Cloppenburger unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurden in einem mitgeführten Rucksack noch weitere Drogen aufgefunden. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Garrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 27. Dezember 2016 kam eine 45-jährige Halerin gegen 18.00 Uhr alleinbeteiligt mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße Hinterm Esch in Garrel ab und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell