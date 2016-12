POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Raub einer Handtasche

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagmorgen 27. Dezember 2016 gegen 8.10 Uhr eine Handtasche aus den Händen des Opfers auf dem Parkplatz des Aldimarktes in der Angelbecker Straße in Löningen. Das 61-jährige Opfer stürzte dabei und verletzte sich. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, 23. Dezember 2016 in der Zeit von 11.15 Uhr und 19.30 Uhr ereignete auf dem "Vehnweg" in Löningen ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der unbekannte Verursacher fuhr gegen einen silberfarbenen Golf 7 und beschädigte diesen nicht unerheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fremde dann von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistaton Löningen (05432-9500) entgegengenommen.

Cloppenburg - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Am 25. Dezember 2016 entwendete ein unbekannter Täter an der St. Andreas Kirche ein verschlossenes E-Bike der Marke Gazelle vom Typ Impulse LTD 53 in Mocca-braun. Der Schaden beträgt rund 1.900 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell