POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg - Aktuell

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfall

Am 27. Dezember 2016 gegen 13.30 Uhr kam es auf der Hauptstraße im Saterland zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Quad-Fahrer aus Sedelsberg befuhr die Hauptstraße aus Scharrel in Richtung der B401. In der Ortschaft Sedelsberg beabsichtigte der Quad-Fahrer in die Koloniestraße einzufahren. Dabei übersah er womöglich den entgegenkommenden 27-jährigen Unimog-Fahrer aus Scharrel. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge auf der Fahrbahn. Der 67-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Hauptstraße ist während der Dauer der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei gesperrt.

