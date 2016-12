POL-CLP: Einzelmeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Tatverdächtige nach Brand ermittelt

Am 22. Dezember 2016 gegen 22.30 Uhr kam es in Barßel in der Nelkenstraße zu einem Brand einer Efeu-Hecke. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei in Tatortnähe eine 57-jährige Frau antreffen, die als tatverdächtig angesehen wird. Die Polizei Cloppenburg ermittelt nun, ob ein Zusammenhang zu den vergangenen Taten besteht. Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471 18600) weiterhin entgegen.

