Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 25. Dezember 2016, 23.00 Uhr, auf den 26. Dezember 2016, 15.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das amtliche Kennzeichen VEC-AA 9 von einem PKW an der Diepholzer Straße in Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Damme - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Heiligabend, 9.00 Uhr, und dem 2. Weihnachtstag, 11.00 Uhr kam es in der Straße "Haferkamp" in Damme zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Die unbekannten Täter versuchten eine Balkontür aufzuhebeln, scheiterten offensichtlich jedoch daran. Es entstand ein Sachschaden an der Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht (1678157)

Die Polizei Lohne ermittelt nach einem Verkehrsunfall wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen dem 25. Dezember 2016, 21.00 Uhr, und 26. Dezember 2016, 17.00 Uhr, in Lohne, Schotterparkplatz an der Einmündung Lindenstraße/Brägeler Straße, einen dort abgestellten PKW VW Caddy. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

