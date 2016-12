Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl eines Fahrrades aus Garage

Vom 1. Weihnachtstag auf den 2. Weihnachtstag zwischen 21.00 Uhr und 10.00 Uhr entwendeten Unbekannte ein hochwertiges Mountainbike der Marke "MC KENZIE" aus einer Garage in der Löninger Straße. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471-18600) entgegen.

Löningen - Einbruch in Gaststätte

Am frühen Morgen des 26. Dezember 2016 kam es in der "Langenstraße" in Löningen zu einem Einbruch in einen Lagerraum einer Gaststätte. Anschließend verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gastraum. Hier richteten Sie Sachschaden von rund 500 Euro an. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht geklärt. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471-18600) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Schulgebäude

In den frühen Morgenstunden des 27. Dezember 2016 kam es in der Schulstraße in Molbergen zu einem Einbruch in das Schulgebäude. Die Täter hebelten eine Außentür auf und versuchten im Inneren weitere Türen zu öffnen. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist bisher nicht geklärt - der Sachschaden ist jedoch im vierstelligen Bereich anzusehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

Zu einem Einbruch kam es in den Mittagsstunden am Montag, 26. Dezember 2016, in der Straße "Pingel Anton". Am dortigen Verbrauchermarkt verschafften sich die Täter Zugang zu einem eingefriedeten Gelände und entwendeten Lebensmittel und Drogerieartikel. Der Gesamtschaden ist zur Zeit nicht bekannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten vom 25. Dezember 2016, 20.00 Uhr, auf den 26. Dezember 2016, 10.00 Uhr, die Seitenscheibe an einem Opel in der Bergstraße in Cloppenburg. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471 18600) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Audi einer 27-jährigen Werlterin am 26. Dezember 2016 gegen 10.15 Uhr zunächst nach rechts von der Fahrbahn der Straße "Zur Radde" ab. Anschließend geriet der PKW links von der Fahrbahn, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin sowie ihr 27-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Zwei Kinder im PKW erlitten leichte Verletzungen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 27. Dezember 2017 gegen 0.30 Uhr kam es auf dem Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Am Straßenrand befanden sich zwei PKW der Marke Mercedes Benz, die durch einen PKW ineinander-geschoben wurden. Der Verursacher flüchtete anschließend. Die Polizei stellte wenige Meter weiter, in einem Straßengraben, einen verunfallten BMW fest. Der Fahrzeugführer befand sich nicht mehr an der Unfallstelle. Ein Zusammenhang der Unfälle ist naheliegend. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg (04471 - 18600) zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell