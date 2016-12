Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl

In der Schwaneburger Straße in Friesoythe kam es vom 1. Weihnachtstag auf den 2. Weihnachtstag 21.00 Uhr bis 9.30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl. Der unbekannte Täter begab sich auf ein Privatgrundstück und öffnete hier mehrere unverschlossene Türen und durchsuchte einen Wohnanhänger. Eine ähnliche Tat ereignete sich im Buchenweg in Friesoythe. Die Täter entwendeten dabei jedoch mehrere Bierflaschen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Friesoythe (04491-93160) entgegen)

