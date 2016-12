POL-CLP: Pressemeldung für die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, hier: Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - 1. Vandalismus

In der Zeit vom 24.12.2016, 16.00 Uhr, bis zum 25.12.2016, 09.00 Uhr, kam es in Cloppenburg, Ginsterstraße, zu Vandalismus durch "Ketchupschmierereien" an ein Wohnhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter 04471/18600 zu melden.

2. Verkehrsunfall Cloppenburg

Am 25.12.2016, gegen 14.20 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Fritz - Reuter - Straße, ein Verkehrsunfall. Ein Pkw fuhr dort gegen eine Mauer, welche beschädigt wurde. Der 26-jährige Fahrzeugführer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte aber nach kurzer Zeit zurück. Da der Verdacht der Alkoholbeeinflussung bestand, wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und eine Blutprobe beim Fahrer entnommen. Desweiteren wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

3. Verkehrsunfall Lindern

Am 26.12.2016, 10.15 Uhr, kam es in Lindern zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Werlte befuhr mit dem Pkw die Straße "Zur Radde" von Werlte in Richtung Lindern. In einer Kurve kam sie von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlägt sich und prallt gegen einen Baum. Drei Insassen im Pkw (4, 7, und 27 Jahre) werden durch den Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt.

