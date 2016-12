POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom 24.12.2016 (12:00 Uhr) bis zum 24.12.2016 (09:00 Uhr)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Diebstahl

Im Zeitraum vom 09.12.-24.12.2016 entwendete ein unbekannter Täter 2 Bienenvölker in grünen Styroporbeuten (Kisten), die zwischen Grenzweg und Industriestraße in Holdorf, in einem kleinen Waldstück, abgestellt waren.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.12.16, um 02:12 Uhr, wurde ein 29-jähriger Pkw-Führer in Holdorf auf der Steinfelder Straße kontrolliert. Der junge Mann war stark alkoholisiert, Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,50 Promille. Die Kontrolle ergab zudem, dass der 29-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 1. Weihnachtstag, um 01:51 Uhr, befuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten in Visbek öffentliche Straßen, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand (0,94 Promille). Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Dinklage - Diebstahl aus PKW

In der Nacht zum 24.12.2016 wurde in der Rombergstraße die vordere Seitenscheibe eines dort abgestellten PKW Audi eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Navigationssystem sowie eine Sporttasche entwendet.

Vechta - Verkehrsunfall

Weil es ein 27-jähriger Audi Fahrer aus Wildeshausen offensichtlich sehr eilig hatte, kam es am Heiligabend um 15:10 Uhr auf der B69 (Ortsumgehung Vechta) zu einem Verkehrsunfall. Der Wildeshauser fuhr an der Lohner Straße auf die Umgehungsstraße in Richtung Langförden auf. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen wollte er einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Allerdings achtete er nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Ein dort fahrender 36-jähriger Mazda Fahrer aus Stadthagen versuchte noch auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von rund 6500,- Euro.

Holdrf - Einbruchdiebstahl in 2 Einfamilienhäuser

Am Heiligen Abend, in der Zeit von 19:50 bis 23:30 Uhr kam es in Holdorf in einem Wohngebiet zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern. In einem Fall drangen die Täter in das Haus ein, in dem sie den Schließzylinder der hinteren Eingangstür abdrehten. Hier wurde das gesamte Erdgeschoß durchwühlt. Es wurde Bargeld, Schmuck und sowie Weihnachtsgeschenke entwendet. Im anderen Fall wurde ein Kellerfenster aus Metall geöffnet. Im Erdgeschoss wurden einige Schränke und Schubladen durchsucht. Die Täter verließen das Haus durch eine in den Garten führende Küchentür. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.

Damme - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus mit zwei Wohnungen

Am Freitag, zwischen 15:20 und 21:20 Uhr, kam es in Damme, Ortsteil Osterdamme, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus mit zwei Wohnungen. Die Täter brachen ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Haus. Zunächst wurde die Wohnung im Ergeschoß und anschließend die im 1. Stock durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Damme unter der Rufnummer 05491-9500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell