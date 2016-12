POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für 24./25.12.2016

Cloppenburg/Vechta (ots) - Körperverletzung in Garrel Am 24.12.2016, gegen 11:50 Uhr, führte eine 47j, aus Garrel ihre Hunde aus. Sie wurde von einem 49j, Garreler angesprochen, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Hunde bitte entfernen solle. Darüber geriet man in Streit. Angeblich hat die Hundebesitzerin den Mann mit einem Beutel,mit den Hinterlassenschaften der Hunde beworfen und die Gegenseite behauptet, dass der Mann die Frau 3 mal ins Gesicht geschlagen habe.

Körperverletzung in Cloppenburg Am 25.12.2016, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es in einer Discothek in Cloppenburg zu mehreren Körperverletzungen. Auf Grund der fortgeschrittenen Alkoholisierung bekamen verschiedene Männer im Alter von 19-26 Jahren Streit und schlugen sich. Die Beteiligten kamen aus Molbergen, Werlte und Papenburg.

Verdacht des Diebstahls/Hehlerei Am 24.12.2016, gegen 05:30 Uhr, wurde ein 33j, amtsbekannter Cloppenburger im Stadtgebiet angetroffen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er neun Flaschen mit hochwertigen/-preisigen Alkohol mit sich führte. Auf Nachfrage gab er an, dass er die Flaschen gerade von einer ihm unbekannten Person günstig erworben hat. Da der Verdacht eines Eigentumsdeliktes besteht, wurden die Flaschen sichergestellt. Eventuelle Geschädigte sollten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 melden.

Beleidigung in Cloppenburg Am 24.12.2016, gegen 07:30 Uhr, kamen ein 57j, aus Cloppenburg und ein 39j, aus Garrel Streit um ein geparktes Fahrzeug. Da man sich verbal nicht einigen konnte, fing man an sich gegenseitig zu beleidigen. Als der 57j, dann den 39j, bespuckte, musste auch noch die Polizei beteiligt werden, die eine Strafanzeige gegen den 59j, aufnahm.

Sachbeschädigung in Cloppenburg In der Nacht zum 24.12.2016 wurde in Cloppenburg, Zum Brook, eine hochwertige Pkw-Limousine durch einen zur Zeit noch unbekannten Täter nicht unerheblich beschädigt. Es wurden diverse Kratzer und Beulen verursacht. Das Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Sachbeschädigung und Häusliche Gewalt in Friesoythe Am 24.12.2016, gegen 20:45 Uhr, kam es auf einer Familienfeier in Friesoythe zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf hat ein 22j, aus Barßel die Eingangstür nicht unerheblich beschädigt.

Ansonsten verlief der Heilige Abend in Cloppenburg und Umgebung weitestgehend friedlich ab. Es kam allerdings noch zu einigen Streitereien und Lärmbelästigungen, die allesamt auf Grund eines erheblichen Alkoholkonsums entstanden waren. Diese Streitigkeiten konnten durch das umsichtige Einschreiten der Polizei geschlichtet werden. Die Verursacher entschuldigten sich, so dass keine weiteren Maßnahmen getroffen werden mussten.

