POL-CLP: Pressemitteilung der PI Cloppenburg/Vechta für den 23./24.12.2016

Cloppenburg/Vechta (ots) - Ladendiebstahl in Cloppenburg Am 23.12.2016, gegen 15:00 Uhr, entwendete ein 13jähriges Mädchen aus Cloppenburg in einem Drogeriefachgeschäft eine Packung Neuer Fingernägel. Das Mädchen wurde nach erfolgter Identitätsfeststellung den Eltern zugeführt.

Taschendiebstahl in Garrel Am 23.12.2016, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 08:15 Uhr, kam es in Garrel zu einem Taschendiebstahl. In einem örtlichen Verbrauchermarkt wurde einer 43j. aus Emstek aus ihrer umgehängten Handtasche die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400EUR.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Garrel Am 24.12.2016, gegen 02:20, wurden bislang unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie einen Container mit Feuerwerkskörpern, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt ist, aufbrachen. Bevor sie die Feuerwerkskörper abtransportieren konnten, wurden sie gestört. Sie flüchteten in den Ort Garrel und konnten bei einer Nachsuche nicht gefunden werden.

Sachbeschädigung an Pkw in Cloppenburg In der Zeit von 21.12.2016, 16:00 Uhr bis 23.12.2016, 12:00 Uhr, wurde in Cloppenburg, ein auf der Straße Wallgärten abgestellter BMW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg und der Rufnummer 04471-18600 zu melden.

Hausfriedensbruch in Cloppenburg Am 23.12.2016, gegen 21:00 Uhr, hielt sich ein 48j. Cloppenburger zum wiederholten Male in der Wohnung seiner 47j. Verlobten auf, obwohl im dieses schriftlich durch die Stadt Cloppenburg untersagt worden ist. Nachdem das Pärchen zuviel Alkohol genossen hatte meldet die Frau ihren Verlobten bei der Polizei und verlangt die Entfernung ihres Verlobten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Essen Am 23.12.2016, 15:50 Uhr, befuhr ein 52j. aus Essen mit seinem Roller öffentliche Straßen. Da der Roller nicht mehr gedrosselt war und eine Geschwindigkeit von 50km/h erreichte, hätte der Fahrer eine Fahrerlaubnis haben müssen. Da er nicht im Besitz der Fahrerlaubnis war, wurde eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden Am 22.12.2016, befährt ein 68j. aus Emstek die B 72 aus Emstek kommend in Richtung Schneiderkrug um auf die BAB A 1 in Richtung Oldenburg aufzubiegen. Beim Abbiegen übersieht er einen 73 j. aus Visbek, der mit seinem Pkw die B 72 in Richtung Emstek befuhr. Es entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrer blieben jedoch unverletzt.

Verkehrsunfall in Löningen Am 23.12.2016, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 48j. Löninger die Bahnhofsallee in Richtung Bremer Straße. In Höhe der dortigen Einmündung fuhr er auf einen dort wartenden Pkw einer 60j. aus Löningen auf. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, das der 48 j. unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von mehr als 1,8 0/00. Die Blutentnahme wird durch eine Richterin angeordnet. Fahrzeuge wird der 48jährige in der nächsten Zeit wohl nicht mehr führen dürfen.

Verkehrsunfall in Garrel Am 23.12.2016, gegen 17:00, befährt ein 29j. aus Friesoythe in Garrel die Falkenberger Straße und will die die Straße Wätkamp abbiegen. Dabei übersieht er einen 16j. Mofafahrer aus Bösel und es kommt zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz wird der 16j. leicht verletzt.

Verdacht des Fahrraddiebstahls Am 24.12.2016, gegen 05:00 Uhr, wird in Cloppenburg auf der Lange Straße ein 26j. amtsbekannter Mann mit einem verschlossen Damenrad gesehen. Er versucht sich zunächst der Kontrolle zu entziehen und wirft das Fahrrad weg. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 28er Damenrad der Marke Recordia mit einer 3 Gang- Narbenschaltung. Die Farbe des Rades ist weinrot und die Schutzbleche sind silber. Vorne befindet sich ein Fahrradkorb. Vermutlich wurde das Fahrrad im Bereich der Innenstadt entwendet. Der Besitzer des Rades wird gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg zu melden. Ein Bild der Fahrrades ist beigefügt

