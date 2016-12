Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. Dezember 2016, 18.15 Uhr, befuhr eine 78-Jährige aus Bakum die Falkenrotter Straße in Vechta in Richtung Bakum. Sie verringerte aus bislang unbekannten Gründen ihre Geschwindigkeit und geriet dann in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit dem entgegenkommenden Sprinter eines 35-jährigen Bakumers zusammen. Ein nachfolgender Pkw, der von einem 54-jährigen Bakumer gefahren wurde, fuhr auf. Die 78-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 35-jährige Bakumer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Falkenrotter Straße musste während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 49.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell