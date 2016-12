Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22. Dezember 2016 befuhr ein 31-jähriger Cloppenburger gegen 11.28 Uhr die Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 22. Dezember 2016 kam es gegen 09.55 Uhr in Essen, Schulstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 38-Jährige aus Wildeshausen leicht verletzt wurde. Die 38-Jährige wollte von der Schulstraße nach links in die Peterstraße abbiegen und musste hierzu zunächst verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine nachfolgende 42-jährige Essenerin zu spät und fuhr auf den Pkw der Wildeshauserin auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am 22. Dezember 2016 kam es in der Zeit von 11.40 Uhr bis 11.50 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in Cloppenburg, Cappelner Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim rückwärts Ausparken den geparkten Pkw VW Passat eines 23-jährigen Emstekers. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen Pkw VW Golf IV mit Cloppenburger Kennzeichen handeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

